「神隱少女」果園蓮霧挺過寒流 台北站前瞬間賣光

羅家的果園較稀疏，不壓迫果樹生長，田埂上則鋪上軌道，被農友戲稱是「神隱少女」翻版。（記者陳彥廷攝）

2018-02-03 11:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕上週開始就是春節伴手禮送禮的「戰鬥週」，不過屏東知名伴手禮「蓮霧」卻遇上年初的寒流攪局，導致質量皆下滑，不過果農羅上容、羅佳銘打造「神隱少女」果園提升抗寒能力，挺過寒流的蓮霧在台北站前的展售會大放異采被「秒殺」。

農曆年將近，屏東縣政府將神農獎花卉、神農獎蜜棗、屏東蓮霧評鑑冠軍及農會百大精品等帶到台北車站前的新光人壽1樓廣場風光開賣，產地直送的伴手禮果然受到青睞，新出爐的屏東蓮霧三冠王農民和農改場蓮霧「特等獎」，現場販售的蓮霧是瞬間被秒殺，向隅的消費者改採預訂方式，就怕品嚐不到冠軍級美味。

這已是屏東縣政府從去年5月合作後開始每2週1次的新光小農市集，昨天雙方2度合作，擴大賣場並支持產地優質安全農產品。縣府也感謝新光金控董事長吳東進、新光人壽總經理蔡雄繼、資深副總劉信成等，到場逐攤相挺，吳東進還在試吃冠軍蓮霧後當場購買，力挺優質農產。

屏東縣政府農業處副處長鄭永裕表示，屏東縣農特產品的種類繁多品質優良，到台北就是為最佳的春節伴手禮行銷，除屏東各農會百大精品及神農獎級的蜜棗與花卉，其中挺過寒流的屏東優質蓮霧重量組冠軍羅上容與三冠王羅佳銘，更為應景的年節禮盒選擇之一。

羅上容和羅佳銘近年屢獲農改場的優質蓮霧評鑑肯定，原來兩人是兄妹，皆師承爸爸羅達隆，羅達隆採一般農民鮮少嘗試的「水耕」，利用不定時讓水淹根系，讓樹習慣低溫提升抗寒力，真的低溫時還有水溫上蒸保溫的能力，而羅達隆的埂間架設軌道的運輸法，還減少人力損耗提升運送效率，提升果實「良率」，而列車在水煙蒸漫的場景中就像是神隱少女片中的水上火車而被戲稱為「神隱少女」果園。

羅上容經過數年努力，甫獲今年高雄區農改場所舉辦全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑的特等獎，她說，雖然靠著這些管理讓寒害及落果減少，但是農民畢竟還是看天吃飯，屏東氣溫3年內2度降到10度以下實在是前所未見，所幸這波寒流目前還沒正式到屏東，不過已感受到明顯寒意，今年都趕在本週末前就幾乎採光，避免寒害。