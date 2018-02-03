太平山變銀白世界 防遊客受困下午2點禁止入園

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天清晨降下今年第3波瑞雪，興奮的遊客俏皮地在木棧道的手把上堆了個小雪人。（記者林敬倫攝）

2018-02-03 10:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天清晨降下今年第3波瑞雪，由於水氣充足，降雪量大，園區變成銀白世界，許多遊客紛紛上山賞雪，不過，避免因為氣溫持續下探，產生路滑、結冰、濃霧，造成遊客受困遊樂區情況產生，下午2點以後園區就會停止開放售票、入園。

太平山今天最低溫降到攝氏零下4度，翠峰山屋一帶凌晨降小雪、濃霧環繞，目前道路雖尚無結冰狀況，但非常濕滑，太平山莊的木棧步道、草地、路面都有積雪，天還未亮，住宿遊客已迫不急待跑到戶外賞雪。

許多山下遊客一大早也紛紛上山觀賞雪景，森林遊樂區的驗票站前有排隊車龍，為了避免過多遊客湧入，太平山森林遊樂區啟動臨時交通管制措施，同時為避免因為積雪造成路面結冰，於上午8點啟動山莊遊客車輛強制勸離，但部分遊客配合度不佳，太平山莊經理賴俊仁說指出，於下午3點起，將依據災害防救法，由遊樂區管理中心、宜蘭縣三星分局及保7總隊羅東森林警察分隊聯合進行強制驅離。

賴俊仁強調，遊樂區驗票站今天起一律禁止露營車輛及含機車以下交通工具進入，今天休園時間預警性臨時提前至下午4點，下午2點以後園區就會停止售票入園，以避免因為氣溫持續下探及路滑、結冰、濃霧，造成遊客受困遊樂區情況產生。

賴俊仁表示，翠峰山屋溫雪勢持續，為避免屆時遊客受困等安全性因素，今天早上10點起啟動山屋預防性休園措施，翠峰檢查哨8點起開始管制，原有訂房今天住宿翠峰山屋遊客得改住宿太平山莊。

賴俊仁表示，由於天氣嚴寒，太平山莊遊客用電量甚大，昨晚約9點半時，遊樂區扁柏房館電力設施負載過大跳電，經遊樂區管理中心緊急修護，目前已恢復8成以上正常供電。

太平山國家森林遊樂區降下今年第3波瑞雪，太平山莊的木棧步道、草地、路面都有積雪。（記者林敬倫攝）

遊客停放在太平山莊外的車輛，覆蓋著瑞雪。（記者林敬倫攝）

天還未亮，住宿遊客已迫不急待跑到戶外賞雪。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天清晨降下今年第3波瑞雪，變成銀白世界。（記者林敬倫攝）

太平山森林遊樂區的驗票站前有排隊車龍。（記者林敬倫攝）