平鎮交流道南下匝道春節封閉3天 桃園塞車「熱點」在這裡

2018-02-02 23:07

〔記者李容萍／桃園報導〕春節連假即將到來，交通部公路總局宣傳桃園春節疏運計畫，公布桃園地區省道及快速公路春節疏運計畫，提醒用路人，國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，除夕（15日） 至大年初二（17日）全天將封閉南下匝道，用路人可依循螢光黃底的標誌牌面，改道至幼獅交流道上國道。

公路總局第一區養護工程處副處長陳俊堯說，春節時，國道3號土城至大溪易壅塞路段除了規劃彈性調整號誌時制、劃設臨時停車場、加強違規取締，並引導用路人行駛台3線替代道路，設置資訊可變標誌，讓用路人避開較壅塞路段。

陳俊堯說，桃園地區的塞車「熱點」預估會出現在台3線龍潭交流道口至桃68-1鄉道及台3乙線終點周邊、台3線大溪交流道口至武嶺橋及台3線大溪老街入口、台7線三民至下巴陵路段。建議用路人盡量避開這些地段或行駛替代路線，以節省旅行時間。

西濱公路北區工程處副處長詹益祥也說，西濱快速公路台61線主線於桃園地區全長約12公里，其中，主線的觀音至永安交流道（114線路口）路段已於去年12月通車，民眾可藉此前往濱海沿線永安漁港等觀光景點，並串接快速公路系統（台66線），與國道系統（國1、國3）形成區域路網，打造北部地區中、短程運輸走廊；永安交流道以南屬桃園市新屋區路段已完工，因南端並未配置上下匝道，將在今年年中配合新竹縣新豐鄉路段完工後一併通車。

桃園監理站長林正郎則說，春節連續假期自14日至21日共8天期間，為方便旅客返鄉及民眾出遊，新竹區監理所桃園暨中壢監理站已協調轄內公路汽車客運業，加強車輛整備及行車前各項安全檢查，並配合航空、高鐵、台鐵及國道客運的航班、列車及班車時刻發車，延長收班時刻，並機動加班，發揮接駁轉運功能，提升大眾運輸服務品質。