馬偕爭議延燒 百合正義會追告4名董事

2018-02-02 22:41

〔記者吳政峰／台北報導〕馬偕前董座劉伯恩等人，去年以「馬偕」、「MACKAY」名義設立3間公司，引發百合正義會（下稱百合會）質疑背信，赴北檢對六名馬偕高層提告，導致劉伯恩下台，但風波未息，百合會2日再度批評他們是「一群拿著聖經的強盜」，又赴北檢加告另四名馬偕董事涉案，使得被告增為10人，而面對指控，劉等人回應「委屈」，強調靜待司法調查。

百合會表示，去年6月間接獲數名基督教友檢舉，指長老教會旗下的馬偕醫院擁有上千億資產，卻遭有心人士介入掌控，經過調查，發現劉伯恩與董事、監察人、秘書等馬偕高層，在未經過董事會決議下，逕自以「馬偕」2字設立3間公司。

百合會指控，「馬偕」商標高達3000萬元，卻遭劉等6人以48萬元賤價轉讓給該3間公司，影響馬偕醫院權益，涉嫌背信罪，去年12月赴北檢告發。劉伯恩自認無罪，反告百合會誹謗；百合會不甘示弱，追告劉加重誹謗。

雙方陷入司法纏訟，驚動長老教會總會，上月決議暫停劉伯恩董事職，並派人至董事會監督，劉伯恩在強大壓力下決定卸任，改由蔡國明接棒，但蔡仍被百合會視為劉的人馬。

長老教會總會另要求董事會解散該3間公司，會議原定一日召開，後因衛福部有意見而延遲，百合會研判董事會仍受劉伯恩影響，決定加告另外4名董事。

百合會解釋，設立3間公司除與劉伯恩等6名高層有關，另馬偕財企小組召集人李文裕、宗人小組召集人李美意、醫療小組召集人陳文輝、工程小組召集人郭張麗鳳等4名董事，也因參與討論，把該案送進「大董（15名董事所開董事會）」，且在未經「大董」決議同意下就逕設公司，損及馬偕利益，決定追加4名董事為被告。

李文裕獲悉被告，直呼活到快70歲了，第一次被告，指當時會討論設公司，是因為有外人以「馬偕」註冊生技公司，為了維護權益，才想到設公司討回商標，事後竟無端被告，深感莫名其妙；他表示，總會既然決議要解散公司，董事會將依照總會意見處理。

劉伯恩則說為了馬偕卻被告，深感委屈；另名被告董事回應，董事都是無給職，卻遭人質疑背信，心理壓力很大，希望司法能還他們清白。