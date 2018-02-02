插畫家揭旅蛙不回家之謎 引網友讚翻

旅蛙家一隅，位於閣樓的房間擺設。（插畫家諾米授權使用）

2018-02-02 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕「旅行青蛙」手遊近日在台灣引起熱潮，不少民眾成為「蛙奴」癡心等待青蛙回家，1名台灣插畫家Nuomi's諾米以360度全景的方式，畫出旅蛙家的住所，其中諾米更是精心安排彩蛋「旅蛙遲遲不回家的原因」，引起眾多網友迴響，直呼「太有創意了」。

插畫家諾米在個人粉專「Nuomi's 諾米」發文，為搭上旅蛙的風潮，他看著青蛙可愛的房間，突然靈機一動，決定將青蛙的房間以360度的方式呈現。他也幽默的說，1隻5天不回家的青蛙都有房子住，「有房子住了不起啊！」、「我才不羨慕呢！嗚嗚」。

360度全景的旅蛙房子圖一出，從房間擺設、樹幹樓梯、閣樓幾乎跟遊戲畫面一樣，其中他發揮自己的想像力，安排彩蛋，當鏡頭180度反轉後，畫面變成攝影棚一隅，旅蛙邊吸菸邊說「老子不幹了！」；攝影棚的上方是1名玩家，拿著手機、滿頭大汗的模樣，對比畫面相當有趣。

貼文不到10小時，引起網友熱烈迴響。不少網友大讚「太神了」、「有創意！」，也有網友認同，旅蛙不回家的原因「這才是事實」，也有眼尖的網友發現彩蛋，「閣樓的電腦變成電繪板」。

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台灣插畫家諾米不僅畫出360度旅蛙家，也大揭旅蛙不回家秘辛，引起許多網友讚翻。（插畫家諾米授權使用）