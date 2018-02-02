竹縣內灣、大山背千櫻綻放 搭火車、走山徑都美

新竹縣橫山鄉內灣支線鐵道、120號縣道沿線，都可欣賞到櫻花在雲霧之中若隱若現。（記者廖雪茹攝）

2018-02-02 22:34

［記者廖雪茹／新竹報導］賞櫻不須遠行！新竹縣橫山鄉內灣、大山背一帶上千株櫻花陸續綻放，不少民眾趁著寒假帶孩子到戶外踏青，搭乘內灣支線欣賞櫻花在雲霧之中若隱若現，或是踩著飛落的花瓣小徑探訪大自然；地方人士建議，把握這1、2週的最佳賞櫻時期。

內灣商圈在90年興盛之際，經縣議員張志弘等的地方人士爭取，交通部觀光局、農委會和橫山鄉公所等單位，在內灣、大山背地區廣植山櫻花，內灣支線鐵道、台3線、120號縣道、竹35線及竹35-1線等鄉道沿線，以及像是合興車站、大山背客家人文生態館停車場及樂善堂後方的櫻花步道等景點，處處可見桃紅景致。

張志弘說，他推估內灣、大山背一帶約有2000多株的山櫻花，散佈在內灣支線鐵道和各道路兩側，自元月中旬開始陸續綻放，目前正值盛開，與蓊鬱山林構成一幅美麗的景像；但寒流一波波，他擔心連續下雨已打掉部分櫻花，因此建議民眾把握花季出遊，不必遠赴外縣市或出國賞櫻，搭內灣線火車還可避免塞車之苦。

新竹縣橫山鄉內灣支線鐵道、120號縣道沿線，都可欣賞到櫻花在雲霧之中若隱若現。（記者廖雪茹攝）

新竹縣橫山鄉內灣、大山背一帶上千株櫻花陸續綻放，像是大山背客家人文生態館停車場等景點，都可見桃紅景致。（記者廖雪茹攝）

台鐵內灣支線合興車站站區的山櫻花綻放，情侶、親子漫步在遍地櫻花花瓣的步道上，享受冬季限定的美景。（記者廖雪茹攝）

台鐵內灣支線鐵道沿線的櫻花陸續綻放，地方建議遊客把握短暫的花季，搭火車遊內灣賞櫻。（記者廖雪茹攝）