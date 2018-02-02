東門夜市攤販推福氣小站 為弱勢生提供就業機會

2018-02-02 22:02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市東門夜市夾娃娃機攤商王紳佑，在夜市裡新開一家香酥雞攤位，並與福氣家族公益協會合作，讓攤位變成福氣小站，透過協會內的通報，媒合弱勢學生到攤位打工；王紳佑指出，希望提供更多工作機會，讓弱勢生能補貼家用，並學習如何接觸人群。

「福氣家族」由宜蘭地方上的善心人士自發性組成，成員來自律師、校長、老師、夜市攤販、公務人員、企業家、營造業及燈光師等各行各業，會員已達211人，年滿20歲即可入會，於去年12月正式成立。

王紳佑也是會員之一，原本在夜市裡經營夾娃娃機店，近日他新增香酥雞攤位，並結合公益團體福氣家族，將攤位設置為福氣小站，希望透過家族內的各界資源，為攤位媒合弱勢學生前來打工。

王紳佑指出，攤位4點開始營業到晚上11點半，學生可以在下課時間來到攤位打工，很多弱勢學生要打工，卻找不到好的工作，尤其弱勢學生大多比較含蓄，接觸人群的機會也少，如果能來夜市攤商打工，就有一會多接觸人群，獲得不錯的社會經驗。

福氣家族公益協會總幹事黃賜福表示，家族常在做急難救助時，常發現很多弱勢學生需要有收入，比較需要穩定的工作機會，夜市攤商就是不錯的工作，除了王紳佑的攤商，夜市裡其他的攤商也可以提供工作機會，歡迎民眾踴躍與協會聯絡。