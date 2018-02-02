關子嶺春節交通疏導計劃出爐 提2方案打通瓶頸

2018-02-02 21:10

〔記者楊金城／台南報導〕熱門景點白河關子嶺春節交通疏導計劃出爐，台南市道172、172乙線交管、加強取締違規停車，規劃南96之1、96之2線為替代道路。

台南市議會議長賴美惠要求工務局在過年前改善南96之1線路面，長遠之道是拓寬172線虎山、仙草段或新闢南93線到關子嶺大仙寺以疏解車流，兩方案待市府評估。

關子嶺是泡湯、春節出遊走春的熱門景點，市道172線、環嶺道路172乙線更是台南市過年十大塞車路段之一。

西拉雅國家風景區管理處、白河警分局、交通局已提出關子嶺春節疏運計畫，規劃進入關子嶺在172線仙草丁字路口交通控管，保持長綠燈；離開關子嶺車流在172乙線大仙寺及碧雲寺前交通管制，引導下山車輛往替代道路南96之1、南96之2線行駛，避開與172線車流衝突。

此外，白河分局將在關子嶺172、172乙線和175線的重點路口加強巡邏，取締違停，同時也在大仙寺規劃臨時停車場。

議長賴美惠、台南市副市長吳宗榮和工務局、交通局、都發局今天傍晚會勘172線白河虎山里的瓶頸路段，虎山里長吳昕璨說，172線在此從4線道變成2線道，單向2車道變1車道，往關子嶺車流在假日擠成兩、三排，造成塞車，影響交通安全，地方爭取延伸新闢南93線到大仙寺，距離約1.6公里，以替代172線，疏解上、下山車流。

第二方案，是把市道172線虎山到仙草段從現有12米路寬擴寬為18米，以疏解車流。工務局指出，南93線在虎山里有順向坡問題，不適合開闢新路。

吳宗榮要求工務局再評估，172線拓寬案則可先提報關子嶺風景特定區都市計畫道路變更。

因應農曆春節關子嶺旅遊，交通局也規劃關子嶺風景區的環嶺公車有10班車運輸，希望遊客多多搭乘。

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