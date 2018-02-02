協和電廠換燃油 省錢減少污染

台電協和火力發電廠3號機，目前正在歲修，將同步進行靜電集塵器換裝，預計4月6日前完工。（記者俞肇福攝）

2018-02-02 21:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕台電協和電廠計畫在2025年轉型為天然氣發電廠，立委蔡適應今天下午4點半到協和發電廠現勘，了解減少燃燒重油發電污染；台電今年1月起改燃燒0.3%硫份燃料油，相較過去使用0.5%硫份燃料油，除減少成本，可有效減少30%硫氧化物排放。

協和電廠共有4部機組，1號機去年12月停轉歲修，今年1月復轉；3號機組今年1月停轉歲修，目前只剩下1、2、4號機組運轉發電。

立委蔡適應、議員張錦煌、張錦煌特助張秉鈞、議員施世明辦公室主任施偉政等人到協和電廠現勘，蔡適應指出，目前協和電廠仍採用重油燃燒發電，距離協和電廠正式除役，轉為天然氣發電還有很長一段時間，要求台電在這段過渡期提出具體改善空污辦法。

協和電廠廠長李崇賓表示，協和電廠今天完成3號機組、4號機組靜電集塵器（EP）設備改善計畫招標，預計在今年4月6日前與12月完成設備換裝計劃，預計約可減少40%粒狀物排放；據了解，靜電集塵器設備安裝1部機組約5000萬元，因此2部機組靜電集塵器將近1億元。