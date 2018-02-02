韓國團玩殘太魯閣？ 前記者分析文引發兩極看法

2018-02-02 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕韓國旅遊團正在玩殘太魯閣？有一名前記者近日在臉書分享他的觀察，指花蓮觀光雖然很慘，但前往當地的車票卻還是一票難求，並將原因指向用「一日遊」來玩太魯閣的韓國旅遊團，根本是用「最少的成本，最快的方式」來進行「掠奪式旅遊」，雖然行程看似便宜又大碗，但韓國旅客留下的印象只有「太魯閣？去過啊！不好玩，很累，而且東西不好吃。」該文PO出後引發許多關注，但也有人質疑《韓國團正在玩殘太魯閣》這樣的標題有誤導之嫌。

前記者陳志東在臉書發表《韓國團正在玩殘太魯閣》一文，並指日前有布洛灣山月村村長邀他到太魯閣賞梅，但他在興沖沖開始安排行程後，卻因買不到車票而取消計畫，村長則疑惑的表示「怎麼會沒車票？現在花蓮觀光很慘，各飯店住房率差到不行」，不過他們在仔細討論後則認為，問題出在韓國旅遊團。

陳志東認為，近兩年韓國旅客眾多，但多為4天3夜短天數，在太魯閣的玩法更是只有「1日遊」，通常都是當天上午從台北或礁溪出發，搭火車到新城，在山下用過團餐後由遊覽車送進太魯閣，到了傍晚就搭火車回台北或礁溪，住在費用較低廉且短天數行程較順暢的飯店裡。但這樣的行程不僅會讓「真正想到花東渡假或返鄉的遊子買不到車票，留給花蓮的也只有一份團餐的收益」；對韓國旅客來說，更是只有「不好玩，很累，而且東西不好吃」的印象。陳志東說，因為吃的是團餐，加上太魯閣一日來回，又只有走馬看花，怎麼可能會好玩。

陳志東也指出，在只想每個人頭賺300元的旅行社操作手法下，珍貴的旅遊資源或生態美景，變得低俗廉價、變得一輩子玩一次就夠了。他也直言「如果台灣政府只重視遊客人數，放任這些害蟲旅行社短視近利把太魯閣拿出來削價競爭搶客，掠奪花東車票卻又敗壞台灣旅遊口碑，等過兩年韓國遊客遠離，那時再來檢討已經來不及了。」

該文PO出後引發不少迴響，不少人都認同陳志東的看法，並舉自身到當地旅遊或搭乘火車的經驗，質疑台灣旅行社短視自殘、這些問題確實正在發生。不過也有部分網友提出相關質疑，包含標題將問題怪罪給韓國旅遊團有失武斷及有誤導之嫌，以及韓國團的人數沒有多到會造成火車票一票難求、有問題先怪政府根本是搞錯對象。

陳志東在回應網友留言時則表示，「現狀是韓國組團旅行社及台灣地接旅行社一起合作，操作韓國旅行團太魯閣一日遊。韓國旅客沒有錯，韓國旅行社就不一定。但別國的旅行社我們管不著，我對韓國也沒敵意。重點是台灣旅行社與台灣政府可以思考是否能有更好的作法」、「火車不是班班停新城，不能將花東車票難買全部歸咎韓國團，但一日遊的方式真的太糟蹋太魯閣了，應該要有更好的方式讓他們看到花東的美。海岸小站或許是可以思考的方向」、「我真的沒有統計每天有多少韓國旅客到太魯閣，也不推測，更當然不會所有韓國旅客都到太魯閣。我只是在談這個現象，並希望陸客旅遊品質低落而全面崩盤的現象別再重演」等。