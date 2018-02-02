南市送暖！北門麻豆慰問弱勢 新營明後日募舊鞋

2018-02-02 16:12

〔記者楊金城／台南報導〕寒冬送暖，南市市議員蔡育輝首次結合社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會2月3、4日將在新營發起「捐舊鞋救命」愛心活動，幫助非洲肯亞、烏干達人遠離沙蚤病侵襲。北門區、麻豆區今天則有關懷弱勢戶的慰問，送上禮券、生活用品。

台南市社會局局長劉淑惠由麻豆區區長孔慶瑤陪同，下午到麻豆區探視關懷3戶低收入戶家庭，麻豆計有162戶低收入戶獲贈米、油、麵條等生活物資，劉淑惠提醒老人家注意寒冷的天氣，要加強保暖；其中68歲的馮姓老婦，除了要照顧精神障礙的兒子及女兒外，也要協助撫養兩個孫子及一個外孫，相當辛苦，劉淑惠慰問希望老婦人不要太操勞，有問題可向社工人員反映，市府會設法協助。

北門區長曾榮嘉則慰問北門邊緣戶50戶，從公所愛心專戶提撥贈送每戶1200元全聯禮劵，也關懷獨居長者45人，贈送暖暖包。

新營捐舊鞋救命的愛心活動，將辦兩場，2月3日在新營實踐堂前、2月4日在新營新東社區東興路E棟國宅前廣場。當天配合舉辦揮毫贈春聯活動，前50名捐鞋民眾可優先獲得春聯。

蔡育輝說，愛不分國界，期盼民眾捐出二手鞋做功德，讓買不起鞋子的非洲孩子能保護腳底安全，避免受沙蚤病傷害。募集的舊鞋以12歲以下童鞋最迫切需要，男鞋、女鞋不拘。