知本森林新設千根榕意境館 台灣獼猴也推門入館參觀

2018-02-02 15:26

［記者黃明堂／台東報導］知本森林遊樂區共有十七棵白榕，棵棵巨大，台東林管處仿新設千根榕意境館，讓遊客穿梭在密密麻麻的人造氣生根，探訪生態大觀園，連活生生的台灣獼猴都自己推開門，入館一遊。

千根榕指的是園區內的白榕，估計有兩百年樹齡，旺盛的氣生根吸收到空氣中的水分，接觸到地面變成支柱根，密密麻麻，棵棵壯觀，從地底到樹冠，都有各種動植物，不過，一般遊客通常只見千根榕表面之美，難以探究生態奧妙。

台東林管處特別訪千根榕構造，設置意境館，讓遊客在安全的模擬環境中探訪生態。入口由早起的五色鳥叫聲引導，穿梭模擬根系探訪各種動植物，最後一關進入星空。林管處說，園區僅白天開放，一般遊客不知森林夜間，透過模擬環境，可以看星空，也能一窺夜間動物。

千根榕地底下有穿山甲，地表有蛇、山豬、山羌，樹冠層有台灣獼猴，樹上空有大冠鷲，透過互動遊戲，可以涉獵牠們的習性；榕果也變設計成毛茸茸的座椅，想像自己是鑽入果內採密的小蜂。

以千根榕為主軸，還擴及山中的知本溪流生態，並引入原住民的文化，讓遊客了解原住民與自然生態的關連。

千根榕意境館是新開放的設施，還少見遊客進入，不過，林管處長劉瓊蓮說，已經有台灣獼猴搶先入館，推開未上鎖的側門進入館內一遊，但還是最希望民眾入館，新春假期正是探訪千根榕的好時機。