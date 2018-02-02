噁心！豬頭皮用瀝青脫毛 製成滷味流向市場、麵攤

2018-02-02 15:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府衛生局接獲線報，今天凌晨至八里區長道坑路某豬頭皮工廠，查獲業者從去年2月起，涉嫌利用瀝青脫毛，但瀝青含有鎘、銅、鎳等重金屬成份，食用過量恐造成中樞神經系統受損。估計業者1年來共售出219噸，流向台北市環南市場及麵攤等。

衛生局副局長許朝程說明，該業者從106年2月使用瀝青進行豬頭皮脫毛作業，先將原料浸泡加熱熔化的瀝青，沾附豬頭皮表面，冷卻後再撕除脫毛，並使用噴槍清除殘留瀝青及細毛，現場已封存800公斤豬頭皮原料及成品，並命業者暫停作業。

許朝程表示，該工廠為接受三重區豬頭皮製造業者及台北市環南市場肉攤的委託代工，製成滷味產品等售往市場及麵攤，詳細下游須進一步追查。業者已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款規定，將移請台灣士林地方法院檢察署偵辦，最高可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

此外，現場作業環境髒亂，牆面佈滿蜘蛛絲，違反食品安全衛生管理法第8條規定，已責令業者限期改善並暫停作業，若屆期未改善，將依法開罰6萬至2億元罰緩。

台灣食品安全促進協會姜至剛醫師表示，瀝青含有約10倍濃縮的鎘、銅、鎳、釩、鉛等重金屬及多環芳香烴，食用低劑量的鎘，恐導致腎臟、肺臟及骨骼損傷；長期攝取少劑量的鉛，會導致兒童認知與智力發展遲緩，中樞神經系統受損；多環芳香烴則有致癌性及致突變性。

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