擎天崗下雪了？氣象局：誤傳

2018-02-02 15:18

〔記者吳柏緯／台北報導〕入冬最強寒流今晚報到，稍早傳出七星山下冰霰、陽明山擎天崗下雪，引發民眾關注，中央氣象局澄清，網傳降雪照片並非今天所拍，應為誤傳。

氣象局預報員張承傳說明，未來一週，全台3000公尺以上高山，若水氣與溫度條件配合，將有可能降雪。他進一步說明，今天晚上中部以北2000公尺以上的高山將有機會下雪；而明晚開始北部1000公尺高山也可能降雪。

張承傳提醒，若民眾有賞雪規劃，應注意保暖，禦寒衣物不可少，車輛上山請加掛雪鍊以免打滑，並注意最新氣象及交通管制資訊。