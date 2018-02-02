滴滴順風車昨上線 今日實測...找不到車

2018-02-02 15:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕樂迪科技代理中國滴滴出行，今年1月19日先推出滴滴計程車服務後，昨日再推出順風車服務，主要是以白牌車車主，出行時順路載需要共乘民眾。不過記者今日中午在台北市測試叫車，預約4次都未成功叫到車輛。樂迪科技副總經理蕭明曙表示，目前可上線服務的車主，全台有一千多位，昨日全天僅媒合不到50趟次，成功媒合案件起訖點，主要都會有新竹、台中、台南科學園區，且搭乘里程較長；台北市可能因為多是短途需求，順風車又需較長等待時間，民眾可能坐計程車較方便。

滴滴順風車已有超過2000名車主申請加入，樂迪科技現正審核車種資格當中，僅千名司機可上路提供順風車服務。針對立法委員鄭寶清昨日質疑，順風車車資收費標準已遠超出補貼司機的油錢、通行費、車輛折舊；且所謂的「共乘」，應該是由車主先提供路線，再由乘客來主動決定是否合適共乘，而滴滴順風車卻可由乘客指定上下車地點，這樣還能認定是共享經濟嗎。對此，蕭明曙表示，前來註冊的車主當中，使用車輛有包含特斯拉、BMW雙門跑車、賓士等，許多車主都是中高階級白領，應該都只是想嘗鮮，上下班順路載有需要民眾，不太可能靠這個來賺錢。

今日實測順風車，包含從位於台北市仁愛杭州路口的交通部附近，要前往台北車站，兩人搭乘車資預估60元，等待20分鐘後，沒有車主接單；之後又要從位於仁愛路上的貳樓餐廳，要前往交通部，車資預估45元，但等待30分鐘同樣沒有車主接單。有趣的是，等待一段時間沒有車主接單後，系統會跳出一個建議增加感謝費，更有可能被接單的提示出來；實測時雖有增加50元感謝費，但最終仍無車主接單。

蕭明曙表示，感謝費並沒有強制要乘客支付，但乘客共乘過程中，如果覺得車主談吐很好、聊天很開心，想多給一些車資，就能透過感謝費方式支付；車主若也覺得乘客很好，結束後系統也會有一個免收費選項，可以不用跟乘客收錢。

樂迪科技原本預計於1月底、2月初對外召開順風車產品說明會，目前已確定沒有要辦理，不過蕭明曙表示，過完年之後將會有順風車新功能發布，主要是增加較熱門的順風車路線固定站點，像是指定科學園區中哪一棟大樓，或是哪個便利商店等，讓司機可以不用繞路，大家在同一地點集合搭車上下班。