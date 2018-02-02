中市「管線統一挖補」制度 今年延伸至潭子、豐原

2018-02-02 15:29

〔記者歐素美／台中報導〕台中市「管線統一挖補」制度，今年延伸到潭子、豐原！市府為減少管線重複挖掘，延長道路使用壽命，實施全國唯一代辦「管線統一挖補」制度，最早從原市區8區、去年擴展至原縣區大里、太平，今年再擴大範圍至豐原、潭子，管線單位管挖後必須全車道修復路面，路平完工後3年內禁挖，希望進一步整體提升道路品質。

台中市政府於104年10月底於原市8區恢復代辦「管線工程統一挖補」制度，除整合電力、電信、自來水及天然氣管線外，並將路口監視器管線埋設一併納入，由建設局統一代辦施作，讓管溝開挖、埋管、回填、夯實及路面修復工作一體完成，確保管線挖埋後的路面回復品質。

市府統計，截至去年底，管線單位申請民生挖掘件數共8442件，整合派工為6236件，減少2206件重複路挖，佔約3成比率，其中以民生案件減少挖掘次數最多，主因整合新建案挖掘次數所致，執行成效良好。

由於統一挖補制度已見成效，建設局表示，除原市8區、大里區、太平區外，今年規劃再擴展至豐原區及潭子區，期望藉此提升全市路面品質，降低道路重複挖掘次數，減少施工對交通衝擊及市容環境的影響，達到保障用路人權益的目標。

建設局指出，統一挖補作業就是將管線業者各自申請挖掘的案件，經市府審核且與管線業者協調後，將其個別申請核發案件為聯合案件，再由市府統一派工施作，以減少挖掘次數，一個聯合案件最多可減少3次挖掘、最少1次，且管線聯合施工，各單位相互監督支援，避免損及既埋管線，減少管線損害賠償案件，以維護公共安全。