中市推廣綠能交通 太陽能候車亭全國最多

2018-02-02 15:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市推廣綠能交通，去年在候車亭內增設太陽能及照明設備，共計完成210座，數量全國第一，交通局長王義川今天說，預估年省30萬度電、約105萬元，減少碳排放量160公噸，現正評估發電效益，增設公車動態顯示器。

交通局表示，中市原縣區公車候車亭簡陋，多數缺乏照明設備，去年配置太陽能及照明設備，造價每座8萬元，相較於傳統候車亭年用電量約1429度、電費約5000元，太陽能發電既無電費支出、減少碳排放量約為755公斤。

王義川表示，去年偏遠地區優先設置，總建置經費1600萬元，完成210座太陽能候車亭，約可節省電費105萬元，減少碳排放量約160公噸，讓夜晚等候公車的民眾可以更加安心，同時也配合節能、減碳目標。

他又說，台中極度適合發展再生能源，市府積極推動綠色能源產業及綠色運具，太陽能候車亭數量居全國之冠，未來將視太陽能發電效益增設公車動態顯示器，以營造智慧生活城市，為綠能環保盡一份心力。

交通局指出，部分偏遠地區候車亭早期建置時無照明設備，一到晚上部份民眾不敢在候車亭內等車，即使是下雨天也需至路邊等候公車，現在太陽能候車亭可立即提供照明，使民眾無論雨天或夜間均能安心候車。