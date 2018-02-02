（火旁）龍20週年 苗市公所推吃喝玩樂全攻略

苗栗市公所慶祝苗栗（火旁）龍活動20週年，推出「Miaoli我客 跈龍Walker」手冊及電子書。（記者彭健禮攝）

2018-02-02 14:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所慶祝苗栗（火旁）龍活動20週年，推出「Miaoli我客 跈龍Walker」手冊及電子書，包括特色店家、旅遊景點、好客旅宿及幸福伴手禮，將苗栗市的吃、喝、玩、樂一網打盡，即日起提供民眾索取或至苗栗（火旁）龍網站下載，歡迎民眾在元宵期間旅遊苗栗，一起來（火旁）龍。

「Miaoli我客 跈龍Walker」（火旁）龍美食手冊，以客庄12大節慶的苗栗（火旁）龍活動為核心，延伸出苗栗市1至2日遊，結合（火旁）龍、景點和美食，讓遊客深入體驗苗栗市的庶民日常。

市長邱炳坤表示，苗栗市是典型客家庄，鄉親早餐習慣吃水晶餃、炒麵（米粉）加蛋，配上豬血湯、粉腸湯、小肚湯等，另客家粄也是亮點，像豬籠粄（菜包）、蘿蔔粄（菜頭粄）、水粄、肉粄等；公所團隊用心蒐羅，將苗市的美食和景點一網打盡，結合（火旁）龍資訊，以手冊的方式呈現，讓民眾想吃什麼、想玩那裡都可隨手翻閱。

手冊也以客語呈現，像早餐為「食朝」、午餐「食晝」、下午茶「食點心」、晚餐「食夜」及宵夜等，還有客家粄、青年創業專區、素食和穆斯林友善飲食區，及幸福伴手禮，資訊豐富，並提供苗栗市好客旅宿指南、交通資訊。即日起可在苗栗火車站、苗栗縣旅遊服務中心、苗栗市公所、中華電信、苗栗郵局門市部等處索取，也可至苗栗（火旁）龍網站「美食小吃」區下載。

2018苗栗（火旁）龍系列活動，24日在玉清宮廣場舉辦祥龍點睛、客家龍競技，28日在玉清宮廣場舉辦全國中小學舞龍競技比賽，3月3日民俗踩街、「苗栗好ㄅㄤˋ」創意市集，3月4日則是（火旁）龍之夜及化龍返天。