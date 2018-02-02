挺「胸」相助！賞梅品果促銷 爆乳妹意外吸睛

花壇鄉公所今天推廣賞梅吃水果，當地鄉親爆乳妹挺「胸」相助！（記者湯世名攝）

2018-02-02 14:15

〔記者湯世名／彰化報導〕挺「胸」相助！彰化縣花壇鄉公所今天在岩竹村梅園舉辦「賞梅品果」活動，遊客在盛開的梅樹下賞梅，品嘗小番茄、蓮霧、楊桃等當季水果，其中一名賞花的低胸爆乳妹意外成為吸睛的焦點，經詢問眾人得知，原來她是花壇鄉當地民眾，得知鄉公所舉辦活動需要協助宣傳，她即二話不說挺身而出義務幫忙，希望能將該鄉的水果推廣出去。

花壇鄉長李成濟等人今天在岩竹村楊姓鄉民的梅園賞梅，還推廣該鄉當季盛產的小番茄、蓮霧、楊桃、草莓、芭樂、茂谷柑等水果，在梅花樹下賞花品嚐水果，可說是一種幸福的浪漫。

楊姓園主說，他的梅園數十棵梅樹已栽種十多年，目前正逢花季，盛開的梅花相當壯觀，開免費開放供遊客參觀，遊客不用大老遠上山飽受塞車之苦。

李成濟指出，花壇鄉大嶺巷是鄉親運動健身的好地方，每天有數百人在這條約3公里長的步道健走往返運動，經過這條道路的鄉親都看過這片「梅園」，平常不怎麼起眼，如今開起花來真是美，路過的行人都會停下腳步，拍照留影，成為新的景點。

李成濟表示，通往大山牧場沿路有小番茄、草莓園，羌仔寮楊桃園，灣東村榮興路蓮霧園，鄉公所旁及花秀路都是冠軍小番茄園，岩竹村聽竹街及福德巷柑橘園等，歡迎遊客入園採購，並且前來梅園賞梅花吃水果。

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