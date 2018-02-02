億載金城變梁山泊 台南藝術節明市集特賣搶先看

2018-02-02 14:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2018台南藝術節將於3月登場，今天市府及表演團體聯合宣傳，明後天（3、4日）週末假期在台南文化中心旁有藝術市集特賣，表演團體輪番上陣精彩示範，廣邀民眾搶先看！

台南市代理市長李孟諺表示，今年藝術節系列活動邀請國際表演團體共襄盛舉，亦有台灣經典戲劇結合前衞創新演出，充滿濃濃台南味。

李孟諺也不忘宣傳表示，藝術節「置入性行銷」，在南市美術館、永康砲校市立總圖書館新館位址也安排節目表演，預告台南未來新亮點，另外億載金城有「水滸108 II—忠義堂」劇場台南限定版，在古蹟場域跨時空營造成水滸好漢聚集的梁山泊。

文化局長葉澤山表示，誠如行政院長賴清德在市長任內推動理念，「台南古都不是巴黎花都、也不是日本京都，台南就是台南」，2018台南藝術節從「味道」出發，包括自製及邀請節目共邀請45組團隊，演出多達41檔、超過106場次，從3月8日起至5月27日為期近3個月的藝文盛宴，匯聚走出屬於自己的「台南WAY」，用藝術「做自己，最前衛」！

今年市府更擴大實驗展演的精神，在大南門城藝術特區新增「佰元食驗場」系列，鼓勵更多創新實驗演出，邀請觀眾拓展無距離的多元觀賞，團隊將挑戰在古蹟場域中，引爆音樂、戲劇、遊戲、傳統戲曲等跨界創作能量。

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