下巴頂7.7公斤腳踏車走百米 麻省理工高材生寫下第36個金氏世界紀錄

2018-02-02 14:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市中小學自造教育示範中心（培英國中）今天邀請美國麻省理工學院高材生David Rush到校進行表演，他結合物理力平衡概念，以下巴頂約7.7公斤的腳踏車行走168．76公尺，花了4分22秒，成功寫下個人第36個金氏世界紀錄。

David Rush是美國麻省理工學院高材生，目前擔任Marvell Semiconductor ASIC設計工程師。他結合興趣所學編撰交互作式虛擬雜耍模擬器程式，曾在2005年獲得麻省理工學院電子工程和計算機科學專業最佳本科項目的George C. Sherman獎。

教育處長李芳齡指出，整合型人才教育（STEM）本世紀初興起於美國，旨在提高學生技術素養、增強國家科技競爭力的綜合教育實踐活動。起初以科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）、數學（Mathematics）等相關科目的英文字首拼寫命名為「STEM」。

該教育帶給孩子們的不只是技能的學習，更對孩子的創意思考、邏輯運算思維，及團隊學習、問題解決與DIY動手做的能力培養，有很大助益。

David Rush意識到整合型人才教育（STEM）的重要，長期致力STEM教育的推廣，是一個充滿活力的演講者，為吸引目光，他發展一系列的力平衡與轉動平衡除創下金氏世界紀錄，也試圖喚起孩子對STEM的興趣。同時，David Rush也鼓勵培英國中持續推動STEM教育，讓STEM教育的精神得以持續傳承。

培英國中校長丁淑觀表示，106年培英國中在市府支持下成立竹市第一所自造教育示範中心，在一個偶然機會得知David Rush要到台灣新竹科學園區出差，便以竹市中小學自造教育示範中心名義邀請他到培英國中表演，希望擴展學生學習廣度，並了解各國STEM教育的推動。