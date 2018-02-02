野放綠蠵龜再回籠 疑因近日寒流水溫驟降

2018-02-02 13:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公嵵裡陳家石滬，今天清晨大退潮之際，由巡滬民眾發現一隻綠蠵龜擱淺在石滬內，並通報嵵裡沙灘守護聯盟志工黃長榮，經通報澎湖縣政府農漁局生態保育科，派員將其送往澎湖海洋生物研究中心，由後腳標籤證實為回籠海龜。

今日在嵵裡陳家石滬發現的綠蠵龜，龜殼上長滿青苔，由於時值大退潮，海岸線珊瑚礁石裸露，若貿然放回大海，擔心會造成海龜受傷更為嚴重，因此由黃長榮通報給生態保育科，經保育科人員檢視，發現後腳有澎湖海洋生物研究中心的標籤「PHA200」。

根據標籤編號，證實為澎湖海洋生物研究中心民國105年10月19日在嵵裡沙灘野放，在海洋生物研究中心編號為「105-27」，當年是由農漁局生態保育科自西嶼竹灣安檢所收回的小龜，此次是二度回籠，由生態保育科人員再度送回海洋生物研究中心安置，並進行身體檢查。

澎湖海洋生物研究中心生物組長許鐘綱表示，海龜龜殼長青苔屬於正常現象，並非體弱，相反的這隻海龜狀況相當好，當初野放時體重約8.3公斤，經過一年多時間已長成16.8公斤，增加一倍，顯示野外適應能力很好，此次會出現在嵵裡石滬內，疑似與近日來寒流海水溫度驟降有關，將先行安置觀察，康復後擇期再次野放。