台北燈節遊行有驚喜？ 陳景峻：找了50幾個藝文團體

2018-02-02 13:34

〔記者黃建豪／台北報導〕距離2月24日舉辦的台北燈節倒數21天，在北市歷經前觀傳局長簡余晏閃辭震盪後，負責接手燈節的台北副市長陳景峻中午接受電台專訪，坦言因扛下燈節壓力很大、很痛苦，但也再次承諾「如期開展」，至於燈節重頭戲的大遊行，陳景峻透露，並非由得標廠商槮凌負責，也沒有拆包，而是由他來搞定，已經找來50幾個藝文團體，「有把握把遊行辦好」。

陳景峻指出，台北燈節目前為止，進度有一點落後，但落後不算多，正在緊鑼密鼓趕工中，有把握如期開展，去年在西門舉辦的燈節確實非常成功，預估有300萬民眾去看，其中包含幾十萬國際觀光客，現在燈節責任全部都由他來負責，坦白說壓力很大。

陳景峻也透露，儘管台北燈節是由槮凌得標，但今天上午發表的小提燈並非由槮凌設計，因為槮凌的小提燈設計3、4次都不符合審查，完全不像狗，因此小提燈是重新招標，連燈節大遊行，都是他全部總策畫、指揮，沒有另開標案，而是動用市府各局處資源，加上藝文團體協助，把有看頭的都引進去，已經弄好了50幾個藝文團體。

面對前市長郝龍斌抨擊台北燈節燒錢，陳景峻也說，去年燈節標案4000多萬元，最後花費1.2億元是透過募款支付，但仍虧損2000萬元，今年一樣會是4000多萬元，保證一毛錢預算都不會追加，燈節所需要的花車一輛要價50多萬元，是找企業冠名贊助。

至於燈節明年是否刪減預算。陳景峻表示，燈節目的是發展為國際級活動，9天的燈節可為周邊商家、廟宇帶來可觀的商機，產業經濟價值可翻轉3、4倍，可由他們來認捐，因此同意公務預算可逐年減少，若今年成績可與去年差不多，明年預算就能省掉一些。