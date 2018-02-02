關西出現鴨霸宅！ 農地起厝涉竊占國有地、斷水路

2018-02-02 13:40

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮北山里12鄰有1處占地約150坪的農牧用地，連姓地主被控在當地起造外觀看似農舍的建物，是否有合法申請雖還須調查，但今天經縣府農業處山保科、縣議員嚴永秋，以及鎮長吳發仁、鎮公所主祕吳祥光會同抗議鄉親一起會勘後確認，已有違規在農地上起造圍牆等構造物的事實，且相關構造物還有竊占國有水利用地之嫌，並因此阻斷了當地黃姓農民數10年出入的耕作道路，造成他們只能廢耕。

縣府表示，會勘後將通知連男到案說明實際所有的土地範圍，以及其相關構造物是否曾經合法申請等，竊占如果屬實，將依法移送法辦。

如有未經申請就擅自開挖整地、興建建物的事實，也將依法開罰。

82歲的農民黃金遠說，他們兄弟3人的家族農地、山園就在連宅的後方，過去近半世紀，他們自費沿著連宅旁的野溪舖設水泥農路，提供耕耘機、割稻機、農用搬運車等進出，但是自從4、5年前連男買地封路以後，他們就沒有辦法耕種，只能廢耕，想要出入自家土地還須冒險走野溪。

黃金遠也抗議，連男夫婦態度鴨霸，不僅買地封路蓋房子，還把他們的農用水給截走作為自用水源，另外排出廢水進入野溪，下游的北山里鄉親因而喝下受到污染的溪水。

鎮長吳發仁說，公所接受到鄉親的陳情，初步調查會勘後發現地主的行徑疑似有竊占國有地的問題，他要求「還地於民」，占到國有的還給國家，「占到人家的還給人家」，大家照規矩行事；也希望縣府能有所作為，該拆除的就要拆除。

吳祥光說，今天的會勘初步判斷連男所起造的房舍，從外觀上看是農舍，所在地也是農牧用地，有無經申請？還須釐清。

但就算有經合法申請，農地只有10分之1可以做建築使用，剩下的都要做農業使用。農地設施要申請容許才行，但是圍牆、水池、假山這些都是違規的，不在容許範圍之內。

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