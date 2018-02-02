關西出現鴨霸宅！ 農地起厝涉竊占國有地、斷水路

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮北山里12鄰有1處占地約150坪的農牧用地，連姓地主被控在當地起造外觀看似農舍的建物，是否有合法申請雖還須調查，但今天經縣府農業處山保科、縣議員嚴永秋，以及鎮長吳發仁、鎮公所主祕吳祥光會同抗議鄉親一起會勘後確認，已有違規在農地上起造圍牆等構造物的事實，且相關構造物還有竊占國有水利用地之嫌，並因此阻斷了當地黃姓農民數10年出入的耕作道路，造成他們只能廢耕。
縣府表示，會勘後將通知連男到案說明實際所有的土地範圍，以及其相關構造物是否曾經合法申請等，竊占如果屬實，將依法移送法辦。
如有未經申請就擅自開挖整地、興建建物的事實，也將依法開罰。
82歲的農民黃金遠說，他們兄弟3人的家族農地、山園就在連宅的後方，過去近半世紀，他們自費沿著連宅旁的野溪舖設水泥農路，提供耕耘機、割稻機、農用搬運車等進出，但是自從4、5年前連男買地封路以後，他們就沒有辦法耕種，只能廢耕，想要出入自家土地還須冒險走野溪。
黃金遠也抗議，連男夫婦態度鴨霸，不僅買地封路蓋房子，還把他們的農用水給截走作為自用水源，另外排出廢水進入野溪，下游的北山里鄉親因而喝下受到污染的溪水。
鎮長吳發仁說，公所接受到鄉親的陳情，初步調查會勘後發現地主的行徑疑似有竊占國有地的問題，他要求「還地於民」，占到國有的還給國家，「占到人家的還給人家」，大家照規矩行事；也希望縣府能有所作為，該拆除的就要拆除。
吳祥光說，今天的會勘初步判斷連男所起造的房舍，從外觀上看是農舍，所在地也是農牧用地，有無經申請？還須釐清。
但就算有經合法申請，農地只有10分之1可以做建築使用，剩下的都要做農業使用。農地設施要申請容許才行，但是圍牆、水池、假山這些都是違規的，不在容許範圍之內。
相關影音
-
新竹縣關西鎮民黃金遠（左）、黃正實（右）兄弟向縣府和鎮公所陳情，指控背後的連姓地主新建房舍，阻斷了他們數10年的耕作路，害他們廢耕，想要出入自家土地，只能冒險走圖右的野溪。（記者黃美珠攝）
-
新竹縣政府農業處山保科科長盧宥宇（右2起向左）、縣議員嚴永秋、鎮公所主祕吳祥光（左3）今天均到場會勘連姓男子土地使用狀況。（記者黃美珠攝）
-
新竹縣關西鎮民黃金遠指控連姓男子私自築壩攔截野溪溪水，導致水流改變，威脅圖右上他的土地。（記者黃美珠攝）
-
新竹縣關西鎮民黃金遠指控，連男把房舍、土地上的廢水，透過圖右的管線，直接排放進入圖左的野溪去。（記者黃美珠攝）
-
新竹縣政府和關西鎮公所初步會勘後認定，如圖右的小通道處一路向左的圍牆，疑似都有竊佔到鎮公所所管理的國有水利用地。（記者黃美珠攝）
-
關西鎮公所主祕吳祥光說，連男土地上的水池，確定是違規興做的。（記者黃美珠攝）