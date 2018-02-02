圓兒時跑車夢 男子抱300萬現金標瑪莎拉蒂轎跑

一名台南經營鋼鐵工廠的杜姓男子以290萬元得標，他開心指出，「從小的心願就是擁有一輛跑車，終於如願！」（記者王駿杰攝）

2018-02-02 14:00

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹檢警去年掃蕩詐騙集團，從彭姓主嫌身上查扣一輛約以300萬元贓款購入的瑪莎拉蒂轎跑（MASERATI GHIBLI S Q4），請專業車廠鑑定後，今天在新竹地檢署進行拍賣，在台南經營鋼鐵工廠的杜姓男子帶著現金300萬元前往競標，最後以290萬元得標，他開心指出，「從小的心願就是擁有一輛跑車，終於如願！」

新竹檢警去年掃蕩以32歲彭男為首的詐騙集團，彭男鎖定退休公教人員的大筆存款，用假健保局與檢察官辦案等老梗，以電話控制被害人提領現金付款，之後彭男更砸大錢買下該輛瑪莎拉蒂轎跑代步，遭警逮捕時連人帶車被查扣。

檢警指出，該輛瑪莎拉蒂轎跑為2013年出廠，里程數不到3萬公里，是輛具備410匹馬力的猛獸，也是該車系的頂級車款，新車要價近600萬元，檢方找來專業車輛專家鑑定，最後敲定以207萬元起標，拍賣訊息一出就吸引不少車商與愛商人士看車。

許姓車商指出，瑪莎拉蒂畢與一般國產車不同，折價率相對較高，加上保養成本不便宜，儘管檢方開出不到4折的起標價，外界卻不看好，不料今天現場卻盛況空前，就連身家破億的啟德重機董事長胡漢龑也上場喊價競標。

今天現場有8人，經過一番激烈喊價競爭，最後由杜男以290萬元得標，杜男說，他今天帶著妻子與兒子從台南北上新竹競標，自己原本就對跑車有興趣，剛好看到拍賣訊息，就打算標入當作自己未來的生日禮物，今天繳完全款，辦理手續後就能直接把車開回家。