澎湖實物銀行寒冬送暖 縣長捐一個月薪水響應

澎湖縣長陳光復頒發感謝狀，表揚各單位捐贈物資。（記者劉禹慶攝）

2018-02-02 13:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕寒流一波波來襲，氣溫雖直直落，但在澎湖實物銀行滿載關懷列車啟動會場，卻是溫暖幸福，不僅民間踴躍伸出援手，贊助關懷戶年節物資，縣長陳光復也以大家長身分，當場宣布捐贈一個月薪水〈約14萬元〉給實物銀行。

今日在勞工育樂中心地下禮堂，澎湖縣政府社會處舉行｢社福躍進、幸福永續｣感恩茶會暨實物銀行｢滿載關懷｣ 寒冬送暖活動，縣長陳光復前往會場感謝社會各界協助社會福利服務以及捐贈實物銀行幫助弱勢者，展現公私部門協力推動社福成果，陳也宣示今年長者共餐由17個村里增至36個，最終目標是全縣96個村里都有長者共餐服務。

澎湖縣政府自民國104年起陸續於白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉等地成立實物銀行物資發放站，積極連結各界企業、民眾等慈善資源，共同幫助經濟困難的家庭，提供「實體」生活物資、經濟扶助等，讓弱勢家庭獲得所需資源，維持基本生存所需，並藉此建構社區互助關懷網絡，傳遞社會溫暖。

每年三大節日裡（過年、端午、中秋）實物銀行都會特別舉辦相關的節慶活動，為真正有需求的家庭準備物資，媒合這些來自社會大眾的點滴捐贈，讓弱勢家庭也能感受過節的喜樂與溫暖。此次活動共收到36個單位及個人捐獻物資或款項，澎湖縣長陳光復也當場加碼，捐獻一月所得給實物銀行，造福關懷戶家庭。

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