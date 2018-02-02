西恩貝克導演電影專題 高雄電影館獨家播映

2018-02-02 12:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市電影館公布開春首波「導演專題」，4日起至25日獻上「美國獨立製造：西恩貝克（Sean Baker）的無瑕青春」影展，全台獨家呈現美國獨立導演西恩貝克《歡迎光臨奇幻城堡》、《夜晚還年輕》、《小明星》、《百老匯小王子》及《外賣》5部獨立電影代表作。

電影館指出，西恩貝克擅長以游擊式拍攝手法，不宥於拍攝器材，除了他艷驚全球以3支iphone拍出的《夜晚還年輕》、他首導長片《外賣》更以超低預算9萬台幣拍出聚焦中國移工困境，開創電影創作無限可能。

西恩貝克提名本屆奧斯卡大熱門的《歡迎光臨奇幻城堡》（The Florida Project），讓《蜘蛛人》裡的「綠惡魔」威廉達佛，與7歲孩童展現動人情誼，威廉達佛此次以正氣凜然的角色甫入圍奧斯卡最佳男配角，拿下超過25個影評人協會最佳男配角殊榮。

另4部則為橫掃全球影展口碑，包括用3支iphone拍出嗆辣阻街女郎狠揪小三，卻交錯夢想與失落、友誼與背叛的《夜晚還年輕》（Tangerine）、拿下盧卡諾影展最佳導演《小明星》（Starlet），西恩貝克以不帶批判的角度將少女在片中設定為A片小明星，更真槍實彈上演真實性愛，雖有Ａ片演員替身演出，但還是讓本片女主角德莉海明威害怕被誤認。

提名美國獨立精神獎的《百老匯小王子》（Prince of Broadway），更混搭黑人黑話黑生活，突被2歲奶娃認父的無證黑人移民，讓盜賣膺品假貨的街頭生活多了意外，邊緣日子如虹彩繽紛、西恩貝克在33歲時與女導鄒時擎的合導首座《外賣》（Take out），聚焦紐約非法中國移民被暴力討債還債的瘋狂一日，更創下僅花3000美金超低預算紀錄等共計5部美國獨立電影代表作。