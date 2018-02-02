中央公園萬株原生樹種 將成「台中之肺」

2018-02-02 12:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕水湳智慧城中央公園除了既有的喬木外，市府建設局再種台灣闊葉木、牛樟、台灣紅豆杉等原生樹種，目前已有上萬株喬木，景緻獨具一格，預計8月試營運。

建設局長黃玉霖說，再經2、3年生長，將成「都市之肺」、「台中之肺」。

中央公園占地67公頃，依南北走向和地形起伏，規劃5大滯洪池調節現地氣候，並增植8921株喬木；依公園不同特色植栽及地面材質塑造活動場域，搭配種植台灣闊葉木毛柿、烏心石、黃連木、樟樹、櫸木等原生樹種，及牛樟、台灣紅豆杉珍貴樹種。

其中，北休憩區及西休憩區以青楓和大葉山欖為主，東運動區與北運動區以牛樟和黃連木為主，東親子區則以竹柏為主要樹種。增植的原生樹種比例約80.6%，其餘規劃搭配喬木樹種。

曾設計羅浮宮朗思分館的法國知名景觀設計師Catherine Mosbach、Philippe Rahm、台灣建築師劉培森及黃玉霖等人視察園區工程後，黃玉霖對於中央公園廣植原生珍貴樹種，打造「都市之肺」、「台中之肺」的規劃設計表示肯定。

黃玉霖指出，中央公園廣植原生樹種，影響範圍超過整個水湳智慧城，公園內原生樹種的總比重超過80%，在推廣台灣原生植樹的理念具有指標意義；預計8月試營運，將是全國首座都會區大型智慧低碳的公園，將帶給市民全新且多樣的感官體驗。

建設局表示，園區中間區塊的第一標工程，面積約15.29公頃、植樹3120株；今年即將完工的第二標工程，面積約52.05公頃、植樹700株，加上新植喬木約8921株。其他部分以適當間距種植，並將既有喬木約1600餘株納入設計保留種植，全區樹木加總約一萬株。