為環境及生態盡心力 有機檸檬班長洪正雄集結班員友善耕種

2018-02-02 12:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕53歲從事蛋餅加工業的屏東縣鹽埔鄉農友洪正雄，6年前把棒子交給下一代，自己轉型種有機檸檬，1公頃多的農田，保持樹勢強壯，一年四季都能結果，更集結其他種檸檬的班員組成產銷第33班，以友善土地耕作方式，為環境及生態盡心力。

雖然有人總以「種檸檬不灑藥會被蟲吃光」笑洪正雄，但他總回答說，農藥不僅傷身，長久下來對環境生態破壞更大，他回憶，小時候家裏種花生，母親跟他講，灑農藥的豆莢小，而沒有灑藥的豆莢都很大，生吃都沒問題，這個觀念烙印在他腦海。

洪正雄指出，以前是從事蛋餅加工業，鮮少時間管理農田，曾種過蓮霧及芭樂等，但因沒時間照顧長得不好，直到6年前，把棒子交給兒女後，和妻子兩人專心顧檸檬園，申請有機認證，施用有機質肥料及生物性防治資材，草生栽培方式管理，重視修剪枝條，有染病植株則加強防疫，自製液肥增強抵抗力，一年四季都能開花結果，雖果皮不亮麗，有時還有被蟲咬過的皺紋，遠看還像奇異果，但有機的檸檬在市場銷售有固定通路，收入還算穩定。

他邀集更多人加入產銷班，目前有17人，成立產銷第33班，全都朝向友善及有機的方式耕種，全班已有5公頃多為有機認證。

農糧署南區分署長姚志旺表示，洪正雄以更友善的方式對待土地，種出安全的檸檬，是對消費者及環境一種負責任的態度。