不是台灣奧客搞爛！ 海底撈自帶食材緊急喊卡原因曝光...

海底撈昨天宣布，海底撈台灣各店將自今年2月15日起不再接受顧客自帶食材。（圖擷取自海底撈臉書）

2018-02-02 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕火鍋連鎖店「海底撈」去年宣布客人可以自帶食材及酒水、不會收取額外費用，消息一出後，許多消費者都躍躍欲試，不過，實施1個多月後店家突然喊卡，除了與「食安控管」有關，中國的某些客人更是壓垮這項政策的最後一根稻草！

海底撈昨天宣布，海底撈台灣各店將自今年2月15日起，不再接受顧客自帶食材，顧客自帶食材種類多，過程很難控制食安；外界質疑是因為海底撈低估消費者占便宜的人性，且已衝擊到業績才會喊卡，對此，根據《遠見》雜誌報導，台灣海底撈總經理李瑜澄清，雖然自帶食材確實影響業績，但衝擊沒有想像大，「不是擔心海底撈被消費者吃垮，是已經超出我們對食安的掌控範圍」。

至於壓垮自帶食材的稻草，李瑜透露，中國的海底撈從未對外公開能自帶材料，只是門市允許，許多消費者都不知情，1月底有中國網友翻牆看到海底撈能讓台灣消費者自帶食材的新聞，於是他找了3名友人，帶了羊肉泡膜、海膽、澳洲和牛、鮭魚走進海底撈用餐，除要求切片裝盤，還變本加厲要求服務人員幫忙包雲吞，甚至用威士忌和水果調成雞尾酒，最後4人只花費鍋底、調味料74塊人民幣（約台幣350元）而已；擔心這項政策一發不可收拾，海底撈中國總部決定，下令所有分店停止提供客人自帶食材的服務，而最先受影響的就是台灣分店。

有中國網友分享4人吃海底撈，僅花74元人民幣（約345元台幣）。（圖擷取自網路）