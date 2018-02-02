台中市管線統一挖補 今年納入豐原、潭子

2018-02-02 00:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕為了減少管線重複挖掘，延長道路使用壽命，台中市建設局先於原市區執行全國唯一代辦「管線統一挖補」制度，去年擴展至原縣區大里、太平，成功降低管線重複挖掘率約3成；今年再擴大範圍至豐原、潭子，進一步整體提升道路品質。

市府104年10月底於原市區恢復代辦「管線工程統一挖補」制度，除了整合電力、電信、自來水及天然氣管線，路口監視器管線埋設也一併納入，由建設局統一代辦施作，讓管溝開挖、埋管、回填、夯實及路面修復工作一體完成，確保管線挖埋後的路面回復品質。

截至去年底，管線單位申請民生挖掘件數8442件，整合派工為6236件，減少2206件重複路挖，約3成比率，其中以民生案件減少挖掘次數最多，主要是因為整合新建案挖掘次數所致，執行成效良好，建設局說，「管線統一挖補」今年規劃再擴展至豐原區及潭子區。

建設局也說明，統一挖補作業就是將管線業者各自申請挖掘的案件，經市府審核且與管線業者協調後，將個別申請核發案件變為聯合案件，再由市府統一派工施作，減少挖掘次數，一個聯合案件最多可減少3次挖掘，最少為1次；且管線聯合施工，各單位可相互監督支援，避免損及既埋管線，減少管線損害賠償案件，維護公共安全。