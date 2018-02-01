入冬最強寒流下周來襲 兩張圖帶你看影響程度

中央氣象局指出，周六起入冬最強寒流報到，西半部沿海空曠地區低溫下探6至9度，影響時間將持續到下周三（7日）白天才逐漸回溫。（中央氣象局）

2018-02-01 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕這幾天氣溫急降，氣象局也持續發布低溫特報，然而氣象預報指出，真正達到「寒流」等級的冷空氣要到明晚（2日）以後才逐漸南下。透過兩張圖帶你了解這波寒流將帶來什麼影響。

中央氣象局指出，周六起入冬最強寒流報到，西半部沿海空曠地區低溫下探6至9度，影響時間將持續到下周三（7日）白天才逐漸回溫。周日至下周一，將是這波寒流威力最強的時候，北部1000公尺、中南部2000公尺以上高山將有機會下雪或結冰。

「天氣即時預報」粉絲團則表示，寒流期間為周五晚（2日）至下周三晨（7日），持續108小時，最冷時間則落在3日至6日的60小時之間。

寒流期間天氣概況，中南部、金馬為多雲；桃竹苗、花東、澎湖偶飄雨；北北基宜則易下雨，但雨勢比先前較小。

寒流影響下，中北部低溫來到7至8度，南部及東部則在10到11度，沿海空曠地區，低溫則可能比預測更低。

提醒民眾寒流期間注意保暖，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病或年長者留意身體狀況，農漁養殖業嚴防寒害。上山追雪的民眾也別忘了加裝雪鏈，並注意周邊安全。