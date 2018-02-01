高雄一日農夫 5年創造1.3億元農村經濟

六龜中興社區採蓮霧受歡迎。（記者陳文嬋攝）

2018-02-01 22:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「高雄一日農夫」5歲了！高市農業局打造農業六級產業農村，開發50條農遊路線，打入國際旅遊市場，超過6萬觀光人潮，創造1.3億元農村經濟，值得一提的是，市府5年僅投入800萬元，卻創下16倍經濟產值，協助農村自給自足，發展特色躍升國際，成為最佳典範。

高市農牧每年經濟產值238億元，是全國重要的蔬果產地，如芭樂、棗子、荔枝等年產量都是全國第一，市府農業局長蔡復進為提高農民收入，推動農業六級產業，透過一日農夫體驗，帶動農村發展。

值得一提的是，農業局從不委外辦理，5年來由人員全程參與，發掘農村獨特魅力，結合當季盛產蔬果，如蓮霧、鳳梨等，規劃40條農遊路線、10條季節限定遊程，超過6萬人次參加，並發放問卷調查統計，高達9成遊客感到滿意。

農業局每推新遊程都是秒殺，揚名港、澳等國際，連國外電視也來台採訪，更推出客製化一日農夫，如加拿大背包客群以工代宿、澳洲部落客探索農村等，近來與新加坡通路商Ulike及日本城市旅行社跨國合作，打入國際觀光旅遊市場。

尤以全國金牌農村大樹龍目社區最受矚目，大樹休閒農業區理事長謝坤淞表示，一日農夫打響國際知名度，去年400多部遊覽車進入社區，連中國客也未減少，更帶動年輕人返鄉，過去農村人口數外流，整個社區不到2000人，今年已突破2000多人，連社區鳳梨也供不應求，擴及周邊社區改種鳳梨，創造經濟產值無價。