兒童放寒假最容易胖 平均胖2至3公斤

兒童愛吃零食、油炸食物，容易發胖，情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

2018-02-01 22:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕寒假是小朋友最容易發胖的時間，過年大吃大喝、天冷不運動、宅在家又吃多，平均會胖上2、3公斤，醫師提醒小兒肥胖會導致易胖體質，一路胖到大，導致氣喘、糖尿病、心血管疾病，甚至性早熟、長不高，提醒寒假要控制體重，也是家中胖小子減重的好時機。

上月一名的10歲男童因為感冒久咳不癒，加上氣喘、鼻竇炎一個月都沒好，就醫住院5天才好轉，台中醫院小兒感染科主任陳敏恭指出，這名男童肥胖，身高140公分、體重47公斤（正常值30至35公斤）而肥胖就是誘發氣喘原因之一，導致男童每個月都在感冒、氣喘會發作2次，

陳敏恭說，男童三餐「老外」，愛吃零食、速食、炸雞、薯條等油炸食品，及喝含糖飲料，即使住院也常吃洋芋片，出院時他特別提醒家長為男童減重，後來男童戒零食、宵夜、少外食，常在家吃飯且細嚼慢嚥，前兩天回診已經瘦了2公斤。

陳敏恭指出，兒童肥胖，長大後繼續肥胖是一般人的4倍，他也發現門診氣喘病童有1/3合併肥胖，提醒寒假也是肥胖兒童的減重契機，可從「家庭」、「生活習慣」、「飲食」與「政府」四個面向下手。

家庭三餐應少油、少鹽、少糖，而且要從家長做起，每天為孩子準備3至4份蔬菜，1至2份水果，偶爾可讓孩子吃點糖解饞，如飯後吃點小蛋糕，不會使血糖衝高，也不會影響食欲或食量。

生活中小朋友應盡量少經過速食、零食店和吃到飽餐廳，以免誘惑吃肥胖食物，禁止邊看電視邊用餐、且應限制小朋一天使用3C在2小時內；飲食上小朋友正餐前餓可先吃沙拉、水果而非零食，正餐前先喝水、吃飯細嚼慢嚥，睡前2、3小時不再吃宵夜。

陳敏恭也呼籲政府應禁止含糖過多的食物在電視打廣告，並比照菸稅精神，響應WHO收取過糖飲料健康捐。