高接梨花期遇寒流來亂 三灣果農憂減產

三灣的梨樹正值花期，但受寒流及下雨影響，開花數量不如預期。（記者鄭名翔攝）

2018-02-01 21:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕冷氣團接連來襲，苗栗縣三灣鄉的高接梨正逢梨樹開花期，近日的低溫及雨水導致花期延遲或掉花，許多農民於去年12月的嫁接泡湯，必須重來，又擔心若持續寒流、下雨，恐影響著果，導致產量受損。

三灣鄉高接梨品質佳，去年產量達54萬公斤，近年更推出果樹認養計畫，讓顧客可以直接參與果樹成長到採摘的過程。

但高接梨去年底陸續開始嫁接時，接連遭遇寒害及大雨，許多梨花延遲生長或直接凍傷打落，損失近半數，果農們本月初陸續重新嫁接，近日卻又遇到寒流來襲，恐又再次影響梨樹開花生長。

接連寒流降雨，連帶讓梨花授粉情況不良，恐影響著果率，農民憂心若持續壞天氣，不僅可能致產期延後，產量也會大受影響。三灣鄉農會則建議農民以袋子包覆花株禦寒。

週六辦梨花季 焢窯、茶席聽演唱

為了讓更多人認識三灣梨，並參與果樹認養計畫，農會第二產銷班與果樹認養計畫團隊在2月3日週六於三灣梨園舉辦梨花季藝文活動，搭配內灣村的焢窯及後生添手團團隊邀請劇團到村內表演，也會在梨園擺茶席，邀請民眾一同欣賞客家歌手米莎的演唱，享受一整天的田園文化饗宴。