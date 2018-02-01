越來越冷！明晨低溫下探10度 寒流周六報到

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局持續發布低溫特報，未來一周最冷的時間，大約在周六（3日）晚上到下周二（6日）清晨，提醒民眾注意保暖並留意身體狀況。（資料照，記者方賓照攝）

2018-02-01 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局持續發布低溫特報，未來一周最冷的時間，大約在周六（3日）晚上到下周二（6日）清晨，提醒民眾注意保暖並留意身體狀況。

中央氣象局指出，明天清晨中部以北及東北部地區低溫約在11、12度，沿海空曠地區僅10度左右，南部及花東則在13度至15度。白天以後北部氣溫在14度至16度，中南部及花東則上升到18度至22度。

天氣方面，迎風面北部及東半部地區易有短暫雨，中南部山區也有些許降雨，平地地區則水氣稍減，雲縫可見陽光；若氣溫與水氣搭配得宜，3000公尺以上的高山有降雪的可能性。

此外，明晚寒流持續南下，中部以北將出現10度左右低溫。周六至下周二達到寒流巔峰，中部以北低溫下探6度，提醒大家注意保暖，使用瓦斯、熱水器注意通風，心血管疾病或年長者留意身體狀況，農漁養殖業也要嚴防寒害。

空氣品質方面，明天馬祖地區為橘色提醒，北部、中部、雲嘉南、高屏地區及金門、澎湖為普通，竹苗、宜花東則為良好。