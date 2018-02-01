挑戰密室逃脫！這遊戲讓學生化身偵探柯南

2018-02-01 21:38

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市建華國中2年前推出「密室逃脫」課程，結合自然、語文、歷史和人文等課程，由10位老師腦力激盪設計一間密室，由學生挑戰闖關，學生必須先閱讀指定的6本書，並根據書中的線索進入密室後逐一解開密室的密碼，所有關卡必須合作完成，讓學生都說，像柯南般，很具挑戰性。

建華國中校長黃信騰說，2年前他擔任學校教務主任時，與各課程老師思考如何讓學生學習思辯應變能力，便利用時下很夯的密室脫逃概念，由老師設計課程和關卡，密室完成，就獲學生支持，學校也辦競賽，至今已有300多名學生進入密室玩遊戲，成功的不少，但失敗的也有。

黃信騰說，這個課程一開始原希望鼓勵閱讀，後來將閱讀融入密室遊戲中，學生必須先閱讀6本指定的書，6人組一隊，可跨年級、班級，閱讀書籍後需先經學校書面測驗，通過後，才可進入密室玩逃脫遊戲。

為增加密室內的神秘感，黃信騰說，老師每個關卡的門都採密碼鎖，學生要依據各種提示進行密碼解析，密室內會提供各種線索，例如圍棋、糖果等，學生要透過抽象的圖表演算，也要依據密室情境及線索發想，最後解出密碼後，才能打開密室。

由於限定1小時內完成，學生進入密室後必須團隊合作共同思考，但會有1名老師隨行當主審，學生可利用3枚硬幣向老師求救，如果無法在時間內完成，就算逃脫失敗。

黃信騰說，密室逃脫課程，學生勇於挑戰、也學會合作，更從中學習失敗，學習挫折忍受力。接下來學校還會再推其他特色課程，透過跨領域的學習，鼓勵學生從做中學，將校園當成快樂的知識遊樂地。