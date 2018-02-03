芋頭控照過來！ 主廚教做美味「芋頭肉鬆煎餅」

2018-02-03 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕還在擔心農曆春節的團圓飯要讓人勞累一下午嗎？美食節目製作人「小周師」周維民，擅長幫各位掌廚人解決廚房煩惱，他將示範由年味小點「芋棗」改良的芋頭肉鬆煎餅，善用調理機幫忙備料，就不用怕刨絲、切末等步驟佔去太多時間囉！

小周師表示，酥香的芋棗是過年時常見的應景小點心，稍微改良一下做法，就能省去開油鍋、蒸芋泥的浩大工程，只要使用家中常見的平底鍋，改成料理芋頭肉鬆煎餅，一樣充滿年味，加入切末的金針菇，還能補充纖維，讓人大吃時還能兼顧腸道健康。

芋頭肉鬆煎餅

食材：芋頭1顆、地瓜粉30g、肉鬆50g、金針菇50g、美乃滋50g

調味料：五香粉1g、白胡椒粉3g、鹽1小匙、糖1小匙、香油1大匙

1.芋頭洗淨去皮，取調理機選用切絲刀盤，把芋頭刨絲。

TIPS：如果沒有調理機，可以使用刨刀刨絲，雖然比較費時，但效果不打折扣。

2.取一容器，放入芋頭絲後，依序加入鹽、糖，五香粉、白胡椒粉、地瓜粉充分拌勻後，再加入水20g拌勻備用。

TIPS：小周師建議，可以先放乾料再加入濕料，會比較容易拌勻所有食材。

3.將肉鬆與美乃滋拌勻成肉鬆泥，並把金針菇切成長度約0.5公分的細末狀。

4.起一冷鍋，下香油，先鋪一半芋頭絲打底，依序鋪上調勻的肉鬆泥、金針菇末，再放上剩下的芋頭絲鋪平，蓋上鍋蓋轉小火燜煎約20分鐘後，開蓋翻面以中大火續煎5分鐘，直到表面呈現金黃色，即可起鍋切片食用。