「當怪物出沒時我才顯得正常」 法國得獎廣告超催淚

在萬聖節不用扮裝也能融入人群的燒傷患者。（Boehringer Ingelheim Taiwan 授權）

2018-02-02 12:30

〔影音新聞／綜合報導〕《Halloween》是 2017年坎城創意節健康創意獎的影像作品。顛覆了很多人對萬聖節的印象，大多數人想到萬聖節第一反應就是南瓜燈、化妝晚會，充斥著搞怪與熱鬧，然而有一些人，他們只有在這一天才能自在地做個普通人...

這支影片由法國公益組織Burns and Smiles所製作，該組織的創立者Laurent Gaudens本人曾在四歲時嚴重燒傷，他希望通過這個協會來幫助改善火災受害者的災後生活。影片中敘述了一位燒傷患者的萬聖節遊行，他在萬聖節這一天，換上了吸血鬼披風，毫無顧忌地走在嬉鬧的人群中，和孩子玩耍，和眾人調笑，和陌生人自拍合照，一年中只有這一天屬於他自己，那麼萬聖節之後呢？特殊的節日對他來說是一種解脫，卻也含著心酸。如果不需要喬裝，如果不只是在節日，而是在平凡生活中的每一天，他也能被當做一個普通人嗎？

公益組織表示，廣告中的主角Boris Ravaine是位有輕微燒燙傷的演員，但為了突顯效果有使用特殊化妝，以接近重大燒燙傷患者的真實樣貌，而片中其他人對於主角的反應則都是忠實呈現，也反映出在這個怪物出沒、崇尚恐怖的節日，對於傷燙傷受害者的心酸的意義，盼能藉由這樣的影片，喚起大眾的同理心，一起打造對燒燙傷受害者一個更友善的環境。