春節福袋加碼 台中2百貨公司送汽車

2018-02-01 15:50

〔記者張菁雅／台中報導〕為打敗不景氣，台中各百貨公司今年春節福袋內容加碼，大遠百、新光三越都推出汽車大獎，將在大年初一抽出；廣三SOGO和中友百貨，則分別以掃地機器人、按摩椅應戰，希望有效衝高買氣。

大遠百新春福袋自2日起開放預購，15日前憑Happy Go卡全館消費單筆888元發票加2000元現金，即可購買福袋，除了2100元回饋金，還可在初一參加抽獎。今年是台中大遠百開店6年來首度在福袋活動送汽車，其他獎項還有電動跑步機、智慧手機等，總獎值逾77萬元，今年福袋也加量，共2500袋。

新光三越台中店去年福袋就抽汽車，今年再接再厲，且是全台新光三越唯一送汽車的分店。業者表示，8日上午11時起預購，限量500袋，每袋內容物價值5000元，持會員APP過卡消費滿888元，再扣會員點數100點，加1000元現金預購，初一除了抽汽車，還有機車、維也納雙人來回機票、長灘島雙人5天自由行等獎項，總獎值超過300萬元，依照往年情況，預計福袋1小時即售完。

廣三SOGO福袋則在16日開賣，憑全館當日消費單筆滿2000元發票可購買「福袋購買憑證」，每袋1600元，限量300名，雙重中獎機會，第一重有掃地機器人、微電腦電子鍋等獎項，第二重加碼再抽iPhone x、日本雙人來回機票加迪士尼一日券兩張。

中友百貨福袋針對會員推出的290份福袋，大獎有按摩椅、電動跑步機等，已全部預購完畢；即日起至18日另規劃「毛小孩超值福袋」，持中友APP條碼扣家族點數1點，就可獲得一組幸運號碼參加抽獎，毛小孩超值福袋有寵物外出推車、臥床等，市價6888元至1萬2950元，僅有3袋。