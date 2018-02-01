防機車打滑 北市全面提高標線抗滑係數

台北市今年起將全面提稱道路標線的抗滑係數。（記者黃建豪攝）

2018-02-01 15:55

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通肇事案件仍以機車車種事故為最大宗，為提升機車駕駛人安全，台北市交通管制工程處決定將市區內道路標線的抗滑係數標準全面由45BPN提升到65BPN，一旦今年有道路新設標線或既有標線要復舊，就會進行標線更新，雖工程費用將因此貴上約3.5倍。

交工處指出，交通部規定熱拌材質的道路標線抗滑係數須達45BPN以上，但機車仍可能因輪胎老舊、胎紋深度不足，導致機車發生打滑失控事故的情況，因此北市已決定全面提升標線的防滑係數，一律採用65BPN以上的標線。

交工處設施科長葉志宏表示，現行北市標線抗滑係數在65BPN以上的路段，只在民權大橋、麥帥橋、重陽橋等機車輛特別龐大的地點，今年開始則不管是市區道路或鄰里巷弄，都會隨著各機關做道路銑鋪等工程時，一起將標線抗滑係數提升到65BPN以上，而一般標線使用年限約2到3年，因此保守估計，全市都完成標線重劃的時間也約3年左右。

經費部分，葉志宏指出，以去年標案決標價格來看，抗滑係數45BPN以上的標線1平方公尺約需197元，65BPN以上1平方公尺則要約687元，價格貴上3.4倍至3.5倍，將會從今年的標線新劃預算2500萬元以及標線檢修的550萬元，共約3050萬元的預算中支用。

此外，交工處也說，為減少機車打滑的風險，目前已逐步進行標線減量，包含行人穿越道線間隔由40至80公分統一調整為間隔80公分，並採取地面標字及指向線減量等措施，以減少機車行駛過程接觸標線的頻率，增加機車行駛安全，以斑馬線為例，法律規定黑色部分要留40到80公分，現在會直接拉成最大間隔的80公分，讓機車在行駛過程中，相對和標線接觸面積變小，而巷弄內的慢型標誌，也會直接改成速限30公里，將標線面積縮小。