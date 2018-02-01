雲縣府偕農民 春節前行銷十大伴手禮

雲林農產物流中心整合2017十大伴手禮廠商，推出新春專屬的伴手禮組合，今天並在雲林縣府辦理聯合行銷。（記者詹士弘攝）

2018-02-01 15:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕歲末年終，又到了送禮日子，雲林農產物流中心整合2017十大伴手禮廠商，推出新春專屬的伴手禮組合，消費者送禮有新選擇，今天並在雲林縣府辦理聯合行銷，請鄉親支持農民辛苦栽種成果及加工產品。

秘書長黃玉霜表示，雲林縣農業產值連續3年全國第一，農產多元而豐饒，有著各式各類別具特色的農特產品，經由農民與廠商間完美合作，打造出多樣的伴手禮盒，縣府也自2008年起，每年辦理十大伴手禮比賽，迄今已邁入第10個年頭，為這物產豐饒的雲林獻上十全十美的祝福，提供給廣大消費者選購。

縣府推薦的農產品，有金綠標章農民的盈盈農圃段木香菇禮盒及泊雁岸農場秋葵禮盒、2017全國咖啡冠軍嵩岳咖啡莊園及桂竹林咖啡莊園、西螺鎮農會的米及醬油禮盒、產銷履歷達人熊亞萍的新鮮水果玉米禮盒、斗六重光果園的茂谷柑禮盒、龍鳳青果運銷合作社的蜜寶火龍果禮盒、雲林縣養殖漁業發展協會的烏魚子禮盒、台全珍豬及立瑞畜產的豬肉禮盒、虎尾花卉產銷班的外銷洋桔梗、欣喜花卉的蘭花。

雲林農產物流中心邀民眾選購雲林尚在地的農特產當作伴手禮，歡迎洽各廠商店家採買選購，或洽台灣雲林農產物流中心股份有限公司，專線05-5964567。