台版「冰花男孩」 他們懷抱警察夢

彰化家扶「童心鞋力」活動，學童添新鞋。（記者顏宏駿攝）

2018-02-01 15:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中國雲南8歲的男童為了上學，頂著冰雪寒風，到學校後，校長把她滿是「冰霜白髮」照片po上網，「冰花男孩」在中國一夜爆紅，媒體蜂湧而至，大力為王福滿一家「圓夢」，其中包括王福滿的「警察夢」，而王福滿的圓夢故事也被媒體「消費」成偏鄉貧童的勵志報導。

同樣的故事發生在台灣，劇情會如何演變呢？今天彰化縣員林市有一場溫馨的「送鞋愛心會」，民眾及企業共同捐贈80萬元，讓800名家扶兒穿新鞋，其中現年55歲，彰化縣警局勤務指揮中心的周百煌，40年前也有警察夢，當年他受彰化家扶的幫助，考上警察學校，如今他是家扶的永久志工，這次回饋感恩，與同事合力募集鞋子款項，才10天就募得13萬2千元。今天「童心鞋力」會場，現場3名受贈學童也都懷抱警察夢，讓警察伯伯好窩心，他們說「這是台版冰花男孩（貧童）的警察夢」。

中國「冰花男孩」王福滿成為上個月中國最矚目的人物，他代表的是，爸爸、媽媽到外省去做移工，靠著爺爺照顧，但為了求學，不畏風雪嚴寒之苦的貧鄉小孩。王福滿全家後來被媒體邀請到中國北京，因為王福滿最大志願是「當公安」，媒體特別帶他參觀中國人民公安大學、去天安門看升旗儀式。然而中國媒體瘋狂報導「冰花男孩」，各界捐款瘋狂湧入，也引發有識之士，偏鄉貧困與留守兒童問題，一直是中國發展的結構性問題。

就讀國小4年級的黃子育，來自單親家庭，他說，警察可以抓小偷，很威風，他長大最想當警察，現在他想用功讀書，將來考上警察學校。

阿公說，「電視看多了，但畢竟這是孩子的夢想，他只告訴孩子，要當警察一定要把書唸好」。