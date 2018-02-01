烏日成功社區改善3榕樹環境 營造軍事風

烏日的成功社區發展協會在3株大榕樹進行社區營造，成為社區民眾新休憩點。（記者蘇金鳳攝）

2018-02-01 15:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在烏日成功嶺旁的成功社區，有3株榕樹，過去一直未整理，環境相當髒亂，成功社區發展協會進行改造，不但讓「榕樹三兄弟」更有生氣，整個環境變得乾淨清潔，協會還融入當地特色，營造多集穿米彩服的「螞蟻搶灘」，連椅子都有官階。

烏日成功社區在靠近知高圳、王田圳匯流處，有3株大榕樹，樹齡雖已50歲以上，具有遮陽功能，但過去因雜草叢生，水圳的堤岸相當髒亂，讓此3株榕樹但卻無法像其他社區的「榕樹下」，可具有成為社區人下棋聊天休息的功能。

成功社區發展協會理事長官玉苓表示，為了讓社區有一個亮點，同時讓3株大榕樹成為社區人舒適的休憩處，而且要展現在地特色，因此向都發局申請預算，對社區展開營造，要讓成功社區搖身成為亮點的社區。

由於被協會稱為「榕樹三兄弟」的3株榕樹，其根部被卡在水泥地，無法自在的成長，因此協會先打掉「榕樹三兄弟」水泥且擴大樹穴，讓三兄弟可以自在的成長，將來可成為社區人可遮風避雨的「自然界大傘」。

此外，由於社區旁就是成功嶺，軍人及軍事設備就是在地特色，而協會配合社區前的2條圳溝地形，除了在圳堤上營造多個小池塘，還設置了多隻穿米彩服螞蟻，從圳堤往上爬上榕樹，整體意象就是一群「螞蟻搶灘」，如同軍事戰爭時，軍人們搶灘畫面一般。

此外，榕樹下的椅子也有官階，被社區人稱為「士官椅」，而欄杆還彩繪上米彩服，完全展現在地特色。