NET回饋故里雲林 500家扶親子喜購新衣

2018-02-01 15:12

〔記者詹士弘／雲林報導〕主富服裝（NET）董事長黃文貞心繫故鄉雲林，送來50萬元的提貨券，提供250名家扶學子購買新衣，NET雲林斗六店一早就湧入500名雲林家扶親子，有阿嬤表示，好幾年沒逛街了，今年孫子新年終於有新衣可穿。

雲林家扶主任廖志文表示，主富NET董事長黃文貞出身雲林東勢鄉，從104年即就為雲林家扶打造專屬的「家扶日」，每年50萬元提貨券，封館讓250名學子挑選新衣迎新年，溫暖學子的身心；黃文貞也希望雲林家扶的孩子，有能力時莫忘回饋當初伴隨成長的土地。

雲林家扶督導歐厚成表示，NET招待250名兒童，每名2000元的提貨券，要大家「買足需要、毋免驚」，4年來已超過1000名孩童受惠。

斗六家樂福NET店長羅世倩安排20名工作人員服務家扶親子，從挑選、量身、試穿，讓家扶的阿公阿嬤及學童都賓至如歸，備受尊榮待遇。

隔代教養的阿興即將台北就讀大學，在店員幫忙下挑選稱頭西裝褲與襯衫，76歲的阿嬤感謝的說，曾到賣場看了數次，但始終買不下手，天公伯真的有聽到我的心願。

就讀國小的凱蒂與弟弟跟著媽媽在NET賣場裡試穿衣服，凱蒂媽說，住在東勢離海邊近，狂風呼嘯、鬼哭神嚎，讓人冷到冰點，這次特地幫孩子們買了絨毛外套還有保暖的貼身衣服。

還有阿嬤表示，因為家裡經濟不好，已經好幾年沒有逛街，孫子貼心，看著別人家的孩子常有新衣可穿，只會羨慕、不敢要求買衣，現在終於可以圓孫子的心願，新年有新衣可穿。