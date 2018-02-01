北市停車資訊系統上線 停車、罰單欠費超過萬元將被拖吊

2018-02-01 15:24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市停車大不易，去年卻被市議員潘懷宗踢爆有許多欠繳大戶，長期佔用停車格卻遲不繳清欠款。為避免重蹈覆轍，台北市停車管理處昨天上線「停車欠費戶等車輛即時停車資訊通知系統」，一旦車輛停在路外停車格或公有停車場，就會回傳車牌資料做資料比對，可立即發現停車欠費、罰單欠費、註銷號牌及失竊車輛黑名單，昨上線首日就在南港區抓到一名萬元欠繳大戶，若是停車或罰單欠費超過萬元的黑名單，還可能由行政執行分署將車輛拖吊並拍賣。

停管處表示，車輛只要停放於台北市的路邊收費停車格位（目前約5萬格），收費員在開出停車繳費單後，就會立即上傳車牌資料並即時與停車資訊系統進行比對，一旦發現停車欠費、罰單欠費、註銷號牌及失竊車輛的黑名單車輛，就會立即發送簡訊通知給相關單位進行車輛查扣及拖吊移置。

停管處科長謝君毅說明，當收費員開單後，5分鐘後就會將車牌資料傳回系統做比對，若是停車欠費、罰單欠費車輛，會由行政執行分屬處理，若是註銷號牌及失竊車輛車輛，則由警察局的交通警察大隊立即到現場拖吊移置。

謝君毅也說，系統昨天第一天上線後，就在南港區忠孝東路七段，抓到一輛欠繳近萬元停車費的用戶，交通警察大隊也在中山區、內湖區分別拖吊2台註銷號牌車輛，系統抓到後，若同時有停車欠費、罰單欠費，必須繳清費用後，車主才能拿回車輛使用。

謝君毅指出，雖然在台北市只要欠費超過300元就會將案件移送，但過往行政執行分署找不到車輛時，還得問停管處欠費車輛在哪，現在可透過系統，發送簡訊立即通知，整體作業流程快很多，針對停車欠費超過1萬元以上的車主，都會列為黑名單，由各執行分署決定要不要當場拖吊車輛。