關懷人的先被關懷了 獨居103歲嬤包水餃接待志工

2018-02-01 15:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農曆年快到了，17年來都是一個人自己孤零零過年，祖籍江蘇的103歲時常鳳奶奶擅長包水餃製作麵食，一聽到社工要到家裡包餃子圍爐，她開心到半夜睡不著、爬起來包了100多顆餃子，「希望大家都能吃飽飽」！

103歲老奶奶時常鳳住在花蓮光復鄉香草場部落20多年，17年前生病臥床的丈夫過世後，由於膝下無子女，老奶奶一直獨居矮房子內，農曆年快到了，老奶奶思念家鄉和親人的方式，就是自己做麵食包餃子。

附近有另一位獨居的88歲張玉英奶奶，也沒有家人照顧，有輕微失智，2人都是華山基金會關懷的長輩，平時2人會相互照顧。時奶奶說，「玉英家的電視壞了，最近每天都來家裡一起看電視，2個人一起比較不孤單」。

華山基金會花蓮站站長林敏說，阿嬤身體健康，只是有高血壓及心臟病，先前也曾突然發作倒在家裡，幸好及早發現送醫。她說，老奶奶一個人生活不免寂寞，過年前為了讓阿嬤家「熱鬧一下」，10多位社工及放寒假的小志工，今天一起來找阿嬤「上包水餃課」順便過年圍爐！

沒想到社工們到了奶奶家，送上愛心卡片跟祝福，卻發現桌上已有一大盤包好的餃子！奶奶不好意思的笑說，「半夜2點半，醒了，就睡不著啦」，所以起床和麵、包了100多顆餃子，讓大家覺得很過意不去。時常鳳奶奶說，聽到大家要來學包餃子很高興，「家裡從來沒有這麼熱鬧過，高興呀！」

在社工及放寒假的社區小志工陪伴下，大家又一起包了200多個餃子，中國北方人過年吃水餃有在餃子包硬幣的習俗，奶奶則準備「辣椒水餃」取代硬幣水餃。當熱騰騰的水餃上桌，看到大家吃得高興，奶奶臉上也露出笑容。奶奶說，吃水餃一碗要裝幾個餃子也有學問，最好是一碗添8個、9只餃子，忌諱只裝7只「這是祭拜的數字」！

林敏說，華山基金會提供獨居長輩到宅訪視、居家環境改善、陪同就醫取藥、年節關懷、輔具用品等服務，過年將近也提供老人愛心年菜，今年因景氣不佳募款還不足，歡迎大家一起來認養獨居長輩年菜。

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