連2年6都最低 中市失業率3.7％

2018-02-01 14:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府主計處今天公布，台中市106年平均失業人數為5萬人，不僅較105年減少2千人，平均失業率3.7%，更較全台失業率3.76%低，連2年為六都最低。其中，15至24歲失業率11.4%最高；國中及以下教育程度失業率則上升。

主計處表示，台中市106年平均失業率為3.7%，較105年3.8%下降0.1%，連2年均為六都最低。其他直轄市平均失業率，桃園市3.9%，新北市、台北市、台南市和高雄市皆為3.8%。

按教育程度觀察，國中及以下程度者平均失業率3.2%，高中（職）程度者為3.4%，大專及以上程度者4.0%；與105年相較，大專及以上程度者失業率下降0.6%最多，高中（職）程度者下降0.1%，國中及以下程度者則上升1.3%。

另按年齡別觀察，15至24歲失業率11.4%最高，25至29歲6.2%次之；若與105年相較，則以25至29歲年齡別降幅0.8%最大，60至64歲年齡別增幅1.3%最高。

106年下半年平均勞動力為136萬7千人，較上半年增加1萬6千人，增幅1.18%，平均勞動力參與率為58.3%；106年全年平均勞動力為135萬9千人，與105年相同，平均勞動力參與率為58.1%。

台中市106年下半年平均就業人數為131萬6千人，較上半年增加1萬4千人，漲幅1.08%；106年全年平均就業人數為130萬9千人，較105年增加2千人，漲幅0.15%。

主計處表示，觀察近10年資料，台中市就業者行業結構趨於穩定，106年仍以服務業占58.14%為多數，工業38.92%居次，農業2.94%最少。