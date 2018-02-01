台北迪化年貨大街開賣 散裝品標註補貨期更安心

2018-02-01 14:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市迪化商圈年貨大街今開賣，北市府消保官室及衛生局等上午率隊稽查食安及公安。衛生局表示，今年要求店家對散裝食品除應標示品名，還新增加註補貨日期，讓民眾了解食材的上架鮮度，此外，年貨大街自2月1日至14日開賣期間，北市府也會派員天天稽查。

主任消保官何修蘭表示，市府相關單位組成聯合稽查小組，今起至14日將天天在年貨大街查察食品安全、環境清潔、消防安全及商品標示等；若民眾發現食品直接置於地面未墊高，可向市府檢舉，以確保食品安全衛生。

此外，建管處也依「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」，加強查察外擴的違規攤棚。建管處分隊長葉正榮說，近年民眾重視公安，臨時攤棚「頂棚」外擴不得妨礙消防車輛，一旦違規，將勸導改善，否則拆除。

衛生局專員陳怡婷在年貨大街解說選擇衛生店家的法則，意即店家應配合的食安事項，包括不販售違規產品，食品應依食安法標示清楚；販售冷藏冷凍產品時，現場為展示品，販售品需從冷藏或冰凍備取出。

陳怡婷指出，除了販售裸露食品要有防塵、防蟲設備，食品也不得直接接觸地面，需有墊高設施；散裝食品應標示品名原產地，今年新增應註明「補貨日期」，讓消費者可以一目了然到貨及上架日期，店家也要保留來源憑證供查。