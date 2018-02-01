台南206地震2週年 雙腿截肢的洪家益願走出去激勵更多人

2018-02-01 14:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕206地震將屆兩週年，在台南永康區倒塌的維冠金龍大樓時受到重傷，雙腿遭截肢的洪家益，目前與妻小已開啟新生活，他表示，雖然自己沒有腳，但心能站起來最重要，將勇敢「走出去」，分享親身經歷，希望激勵更多遇到困難的人，千萬不要放棄。

地震後在醫院治療超過9個月、且歷20次以上手術的洪家益，去年11月份搬出市政府安置的社會住宅，在永康區重買房子，開始新的生活，農曆春節將至，代理市長李孟諺今天前往探視，提前賀歲。

李孟諺強調，洪家益災後奮鬥的故事，不僅感動各界，更是激勵人心，他若願意走出去分享，一定能夠給予面對逆境、受到挫折的鄉親朋友們，最實質的幫助。

李孟諺說，年節將近，傷勢較為嚴重的受災戶，都會前往關心、致意，復健之路還很漫長，市政府將以妥善的照顧計畫，當他們最有力的後盾，協助重新站起來。

洪家益、楊惟甯夫婦感謝市政府與各界的支持，若沒有大家的幫助，他們無法這麼順利新居落成，雖然還是偶而會想起地震時的驚恐，但未來的生活更重要，將勇敢走下去。

洪家益指出，目前截肢處的疼痛有時還是會發作，將全力克服、調適，不少學校都已邀約演講，準備好了之後，將開始走出去，分享自己的故事，希望可以鼓勵更多人。